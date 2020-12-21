Kyodo: в Японии произошел пожар на заводе Toyota

Пожар произошел в понедельник на заводе крупнейшего японского автоконцерна Toyota Motor в центральной префектуре Айти. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Данных о пострадавших на данный момент нет. Из зданий на территории предприятия и прилегающих к нему построек эвакуированы в общей сложности 300 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На место происшествия для тушения огня прибыли 14 пожарных расчетов.