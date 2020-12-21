На втором этапе реализации Гуманитарная инициатива «Аврора» удвоила программу помощи Арцаху, добавив в список множество местных и международных проектов. После окончания войны жители региона столкнулись с тяжелейшим гуманитарным кризисом, который усугубляется глобальной пандемией, и «Аврора» приняла решение оказать этим людям необходимую экстренную помощь. С тех пор инициатива удвоила свою гуманитарную программу для Арцаха, выделив в общей сложности 400 000 долларов (более 208 млн драмов) на поддержку 46 перечисленных ниже проектов. Последние включают в себя проекты организации HALO Trust and фонда Near East Foundation, которые увеличат полученные от «Авроры» пожертвования. Эта часть программы отражает дальнейшее развитие глобального сотрудничества инициативы с международными партнерскими организациями, обладающими опытом в области решения гуманитарных проблем.

В то же время «Аврора» продолжает координировать глобальную краудфандинговую кампанию #AraratChallenge4Artsakh, призывающую людей всего мир выразить свою благодарность в действии, подарив нуждающимся шанс на новую жизнь, и приглашает в Арцах мировых гуманитарных лидеров для обмена опытом и максимизации результатов гуманитарной программы инициативы в регионе.

Срочная гуманитарная помощь семьям и детям

Помощь в расселении вынужденно переселенных лиц из Шуши в Степанакерте и других населенных пунктах Арцаха (совместно с Шушинским Союзом искусств «Нарекаци» и фондом «Гранта Матевосяна») – $12 500 (6.4 млн драмов) Оказание срочной гуманитарной помощи жителям 7 сел Мартакертского района (Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, Нор Кармраван, Нор Айкаджур, Нор Джраберд, Овташен) – $10 000 (5.1 млн драмов) Предоставление 1 000 комплектов постельных принадлежностей для временно перемещенных лиц из Арцаха, находящихся в Армении – $12 700 (6.5 млн драмов) Производство 450 теплых курток для жителей Арцаха на Степанакертской швейной фабрике – $12 000 (6.1 млн драмов) Содействие программам помощи 600 арцахским переселенцам, пострадавшим во время войны (совместно с Фондом «Бари Мама») – $10 000 (5.1 млн драмов) Приобретение 210 калориферов для временно переселенных семей из Арцаха – $2 500 (1.3 млн драмов) Помощь в разработке онлайн-платформы, позволяющей задействовать диаспору для смягчения кризисной ситуации и развития местной экономики (совместно с AMIA) – $5 000 (2.6 млн драмов) Содействие созданию рабочих мест в текстильной промышленности для вдов военнослужащих (совместно с Фондом «Бари Мама») – $7 000 (3.64 млн драмов) Содействие оказанию срочной гуманитарной помощи перемещенным лицам в Арцахе (совместно с организацией Street Workout Armenia) – $10 000 (5.2 млн драмов) Программа образовательной и психологической поддержки для перемещенных лиц из Арцаха в Вайоц-Дзоре (совместно с Региональным молодежным центром Вайоц-Дзора) – $2 800 (1.456 млн драмов) Поддержка профессионального обучения и трудоустройства перемещенных женщин из Арцаха (совместно с благотворительной организацией Hay Mayrer) – $2 885 (1.5 драмов) Создание безопасных пространств для реализации спортивных и образовательных программ для детей и девушек в Арцахе (совместно с организацией GOALS Armenia) – $4 800 (2.5 млн драмов) Содействие операциям по экстренному обезвреживанию кассетных боеприпасов и других взрывных устройств в жилых районах для обеспечения безопасного возвращения перемещенных лиц в Арцах (совместно c HALO Trust; организация увеличит пожертвование «Авроры») – $25 000 (13 млн драмов) Поддержка программы «Сделано в Арцахе» для создания рабочих мест в Арцахе (совместно с Support Market) – $5 000 (2.6 млн драмов) Поддержка беднейших групп, пострадавших от войны, благодаря гранту Министерству труда, социального обеспечения и жилищного строительства Арцаха – $10 000 (5.2 млн драмов) Предоставление 425 комплектов постельных принадлежностей для временно перемещенных лиц из Арцаха, находящихся в Армении – $5 500 (2.86 млн драмов) Предоставление временного жилья и питания 83 семьям из Арцаха, пострадавшим от войны (совместно с благотворительным фондом Mission Armenia) – $4 700 (2.444 млн драмов) Создание рабочих мест для перемещенных лиц из Арцаха, находящихся в Сюникской области Армении (совместно с NEF; организация увеличит пожертвование «Авроры») – $15 000 (7.8 млн драмов)

Медицинская помощь

Помощь в восстановлении рентгеновского оборудования Республиканской больницы г. Степанакерт – $10 500 (5.4 млн драмов) Содействие фонду Travelling Doctors of Armenia в организации медицинских услуг на дому раненым (с ограничениями в передвижении) в труднодоступных регионах Арцаха и Армении – $10 000 (5.1 млн драмов) Содействие приобретению машин скорой медицинской помощи для Арцаха (совместно с фондом «Support Our Heroes») – $20 000 (10.2 млн драмов) Приобретение лекарств жизненной необходимости для граждан старшего поколения, проживающих в Арцахе (совместно с Фондом «Миасин») – $2 000 (1.0 млн драмов) Приобретение 55 раскладных кроватей для вынужденно переселенных лиц из Арцаха (совместно с Фондом «ВИВА») – $3 000 (1.5 млн драмов) Поддержка производства оборудования для реабилитации пациентов после комы, разработанного в Армении во время войны (совместно с QaylTech) – $7 000 (3.64 млн драмов) Предоставление раненым военнослужащим ортопедических изделий (совместно с фондом «ВИВА») – $7 000 (3.64 млн драмов) Поддержка раненых военнослужащих из Арцаха и Армении с ограниченной мобильностью (совместно с Arites Tour Тeam) – $2 000 (1 млн драмов) Содействие реализации образовательной программы для жителей Арцаха, посвященной применению акупунктуры для облегчения боли и восстановлению психического здоровья в военных и послевоенных условиях (совместно с НКО EliseCare) – $5 000 (2.6 млн драмов) Поддержка организации мобильной клиники, предоставляющей раненым военнослужащим и гражданскому населению необходимую для реабилитации медицинскую помощь (совместно с НКО EliseCare) – $5 000 (2.6 млн драмов) Поддержка реабилитации пострадавших от войны детей и взрослых благодаря гранту Реабилитационному центру имени Кэролайн Кокс в Степанакерте – $10 000 (5.2 млн драмов) Предоставление 500 обогревателей временно перемещенным семьям из Арцаха – $5 300 (2.756 млн драмов)

Восстановление и оборудование

Помощь в восстановлении общеобразовательной школы № 1 г. Мартакерт (совместно с Министерством образования Арцаха) – $20 000 (10.2 млн драмов) Помощь мэрии города Мартуни в восстановлении пострадавшей от бомбардировок школы №2 им. Месропа Маштоца – $20 000 (10.2 млн драмов) Содействие в основании хлебопекарни в Степанакерте с целью бесплатной раздачи хлеба в течение 6 месяцев и организации новых рабочих мест (совместно с инициативной группой «Тыл») – $10 000 (5.1 млн драмов) Помощь в оборудовании общежитий временного проживания для Арцахских переселенцев в Степанакерте – $10 000 (5.1 млн драмов) Помощь мэрии Степанакерта в восстановлении локальной гражданской инфраструктуры - $10 000 (5.1 млн драмов) Поддержка жилищных программ и программ реновации для пострадавших от войны в Арцахе (совместно с благотворительным фондом We Are Armenians) – $5 000 (2.6 млн драмов) Содействие восстановлению больницы в Мартакерте (совместно с фондом Support Our Heroes) – $15 000 (7.8 млн драмов) Предоставление электрогенератора на 120 кВт мэрии Мартуни для обеспечения поставок питьевой воды – $20 000 (10.4 млн драмов) Предоставление 2 электрогенераторов школе и детскому саду в Аскеране и еще четырех – деревням Мартуни (совместно с Министерством образования, науки и культуры Арцаха) – $5 200 (2.7 млн драмов)

Питание

Содействие организации питания для 166 человек, размещенных в Севане, Дилижане и Ереване в течение 15 дней (совместно с Фондом Victory-2020) – $10 000 (5.1 млн драмов) Содействие в предоставлении питания 65 детям и взрослым из Арцаха, проживающим в католическом центре «Богоматерь Армении» (Гюмри) в течение 30 дней – $9 750 (5.0 млн драмов) Помощь в доставке продуктов питания 300 жителям приграничной деревни Нор Шин (совместно с инициативной группой Dilijan Nor Shin) – $5 000 (2.6 млн драмов)

Предметы первой необходимости

Приобретение товаров первой необходимости для 200 арцахских семей, временно переселенных в Армению (совместно с фондом «Дом надежды») – $3 000 (1.5 млн драмов) 50 наборов вещей первой необходимости для детей, вынужденно перемещенных из Арцаха в Армению (совместно с Global Shapers) – $2 050 (1.05 млн драмов) Закупка 20 автомобильных шин для машин скорой помощи в Арцахе – $1 631 (830 000 драмов) Содействие в предоставлении наборов предметов первой необходимости 85 новорожденным из Арцаха (совместно с Prolife) – $10 000 (5.2 млн драмов)

* О Гуманитарной инициативе «Аврора» Гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, преобразует этот опыт в глобальное движение, основанное на универсальной концепции благодарности в действии. Инициатива ищет решения конкретных проблем на местах и дает шанс на новую жизнь тем, кто нуждается в этом больше всех. Мы верим, что даже в самые темные времена наше светлое будущее зависит от тех, кто неустанно стремится оказать другим помощь и подарить им надежду на лучшее, и «Аврора» рада каждому, кто разделяет эту философию. Рассчитанная на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов) инициатива продвигает глобальные проекты и поддерживает людей, которые c риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел реализуется через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гранты «Аврора», Сообщество «Аврора», Индекс «Аврора», инициативу 100 LIVES и #AraratChallenge. Международная Гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который уже привлек тысячи соратников и партнеров. Председатель «Авроры», доктор Том Катена, рассказывает миру о благодарности в действии, опираясь на свой личный опыт в качестве врача, ветерана, гуманитарного деятеля и лауреата премии «Аврора» 2017 года.