Армянская сторона из зоны боев вынесла останки 1 039 погибших воинов и гражданских лиц

После установление режима прекращения огня в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, армянская сторона вынесла из зоны боевых действий останки 1 039 погибших воинов и гражданских лиц. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“С 13 ноября 2020 года по настоящее время спасательные отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят спасательно-поисковые работы в тех местах, где имели место военные действия. В результате этих работ по состоянию на 20 декабря обнаружено 1 039 останков, среди которых есть тела и гражданских лиц”, - говорится в сообщении ГСЧС.

При согласии директора Государственной службы по ЧС генерал-майора Карена Саркисяна в поисковых работах вместе со спасательными отрядами участвуют и родные погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также добровольцы знакомые с местностью.

Поисковые работы продолжаются на горных участках Шушинского района, в Мартунинском, Гадрутском и Физулинском районах.