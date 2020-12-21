Время в Ереване: 11:07:36,   21 Декабрь

Новое газовое месторождение открыли в китайском Синцзяне

Новое газовое месторождение открыли в китайском Синцзяне

Новое газовое месторождение с оценочными запасами газа в 100 млрд кубометров обнаружено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщили местные СМИ.

Месторождение открыто компанией PetroChina (дочерняя компания крупнейшей Китайской национальной нефтегазовой корпорации, КННК).

Это еще одно месторождение газа в регионе. Предыдущее было обнаружено в Таримском бассейне в сентябре прошлого года, отмечается в сообщениях,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Синцзян-Уйгурский район преимущественно населен уйгурами, которые исповедуют ислам и регулярно устраивали взрывы. Власти КНР ввели в регионе настолько сильный контроль, что правозащитники обвиняют их в притеснениях уйгуров и попытках стереть их национальную идентичность.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации