Премьер-министр в Сисианском пантеоне почтил память павших героев
12:22, 21 Декабрь, 2020
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в городском пантеоне Сисиана почтил память жертв Арцахской войны.
Как передает «Арменпресс», Пашинян возложил цветы к могилам героев, подошел к родным погибших, поговорил с ними. В церкви он зажег свечу за упокой их душ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 декабря посетил Сюникскую область.
Пашинян обошел улицы Сисиана, беседовал с гражданами.
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