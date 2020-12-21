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Премьер-министр в Сисианском пантеоне почтил память павших героев

Премьер-министр в Сисианском пантеоне почтил память павших героев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в городском пантеоне Сисиана почтил память жертв Арцахской войны.

Как передает «Арменпресс», Пашинян возложил цветы к могилам героев, подошел к родным погибших, поговорил с ними. В церкви он зажег свечу за упокой их душ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 декабря посетил Сюникскую область.

Пашинян обошел улицы Сисиана, беседовал с гражданами.


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