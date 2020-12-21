Наша армия - героическая армия, двух мнений быть не может: Пашинян

Армянская армия - героическая армия, двух мнений об этом быть не может. Как передает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян заявил в селе Сарнакунк во время визита в Сюник.

Один из граждан подчеркнул, что наша армия не проиграла, Пашинян ответил:

“Наша армия - героическая армия, двух мнений об этом быть не может. Наш народ - героический народ.

Но вместе с этим, премьер-министр отметил, что это не означает, что не было отдельных эпизодов или проблем. Это не значит, что не было солдата, офицера, генерала, которые что-то сделали не так. Хотя в целом это не должно влиять на нашу оценку. Мы должны заново создавать нашу уверенность, наш оптимизм, нашу страну-Армению и Арцах”, - сказал Пашинян.

Он отметил, что нам необходимо восстановить нашу жизнь, и для этого нам нужна решимость.