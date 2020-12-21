Министр обороны Армении считает гарантированной безопасность дороги Горис-Давид Бек

Министр обороны Вагаршак Арутюнян затронул вопрос обеспечения безопасности дороги Горис-Давид-бей. Как сообщает «Арменпресс», об этом Арутюнян говорил в интервью “Зинуж Медиа”.

“Дорога Горис-Давид Бек берется под контроль российскими миротворческими войсками. Наши пограничники стоят на нашей территории, визуально контролируют эту дорогу, обеспечивая безопасность второй линии. Наша армия будет стоять за нашими пограничными войсками, достигнута договоренность, что на этом участке дороги кроме наших пограничных войск и нашей армии других войск не будет. Так же и с Азербайджанской стороны. Под визуальным контролем находятся азербайджанские пограничники, за ними стоят их войска. Между пограничными войсками не должно быть никаких вооруженных формирований. В такой ситуации безопасность дорожного движения гарантирована”, - сказал министр.

Вагаршак Арутюнян, ссылаясь на распространенные в Интернете видеоролики, на которых на Воротанском участке дороги Горис-Капан видны азербайджанские военнослужащие, отметил, что беспокоиться не о чем, надо быть осторожными.

В случае возникновения ситуаций, непонятных нашим гражданам, они должны связаться с горячей линией СНБ, предоставить эту информацию полностью, и будут приняты соответствующие меры, чтобы наша общественность была осведомлена. Но паниковать не надо, видеозапись уже четыре дня в Интернете, могут быть и другие, поэтому надо действовать очень четко”, - сказал Вагаршак Арутюнян.

На некоторых участках границы Сюникской области с Азербайджаном будут дислоцированы российские погранвойска. Новые границы формируются между Арменией и Азербайджаном. В рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, между Арменией и Азербайджаном формируются новые границы.