Польша приостанавливает полеты из Британии
11:55, 21 Декабрь, 2020
Власти Польши приостанавливают авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения в этой стране новой мутации коронавируса. Об этом сообщил в понедельник в Twitter пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
"Из соображений безопасности полеты из Великобритании в Польшу будут приостановлены в ночь с понедельника на вторник. Это решение связано с появлением новой разновидности коронавируса", - написал он.
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в свою очередь дал распоряжение Главной санитарной инспекции тестировать всех недавно прибывших в республику из Великобритании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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