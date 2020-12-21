Польша приостанавливает полеты из Британии

Власти Польши приостанавливают авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения в этой стране новой мутации коронавируса. Об этом сообщил в понедельник в Twitter пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Из соображений безопасности полеты из Великобритании в Польшу будут приостановлены в ночь с понедельника на вторник. Это решение связано с появлением новой разновидности коронавируса", - написал он.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в свою очередь дал распоряжение Главной санитарной инспекции тестировать всех недавно прибывших в республику из Великобритании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.