Южная Корея назначила нового спецпредставителя по КНДР
11:50, 21 Декабрь, 2020
Секретарь президента Южной Кореи по мирному планированию Но Кю Дук был назначен новым главным переговорщиком по ядерной программе, объявило южнокорейское министерство иностранных дел в понедельник.
Но Кю Дук станет новым спецпредставителем страны по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, уточняет внешнеполитическое ведомство, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Он заменит Ли До Хуна, который был назначен на этот пост в 2017 году и исполнял обязанности дольше всех своих предшественников.
Но Кю Дук ранее служил пресс-секретарем министерства иностранных дел и секретарем президента по стратегии безопасности.
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