Время в Ереване: 11:07:36,   21 Декабрь

Южная Корея назначила нового спецпредставителя по КНДР

Южная Корея назначила нового спецпредставителя по КНДР

Секретарь президента Южной Кореи по мирному планированию Но Кю Дук был назначен новым главным переговорщиком по ядерной программе, объявило южнокорейское министерство иностранных дел в понедельник.

Но Кю Дук станет новым спецпредставителем страны по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, уточняет внешнеполитическое ведомство, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он заменит Ли До Хуна, который был назначен на этот пост в 2017 году и исполнял обязанности дольше всех своих предшественников.

Но Кю Дук ранее служил пресс-секретарем министерства иностранных дел и секретарем президента по стратегии безопасности.

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации