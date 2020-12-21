Вагаршак Арутюнян коснулся вопроса размещения российских пограничников в некоторых частях Сюника

Министр обороны Вагаршак Арутюнян не считает размещение российских пограничников на некоторых участках Сюникской области утратой суверенитета Республики Армения. Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян сказал в интервью “Зинуж медиа”.

“Потеря суверенитета бывает тогда, когда безопасность не обеспечена. А шаги, которые укрепляют безопасность, укрепляют и независимость, и суверенитет государства. Наша сверхзадача - обеспечить сегодня военную безопасность, что и приведет к укреплению нашего суверенитета и независимости”, - сказал министр.

На некоторых участках границы Сюникской области с Азербайджаном будут размещены и российские пограничники. В рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, между Арменией и Азербайджаном формируются новые границы.