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В результате взрыва в Кабуле погибли 10 человек

В результате взрыва в Кабуле погибли 10 человек

Число жертв взрыва, прогремевшего в воскресенье в столице Афганистана, возросло до 10, еще 52 человека получили ранения. Об этом сообщил в понедельник телеканал TOLOnews.

Ранее телеканал 1TV информировал о восьми жертвах и 15 пострадавших.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье на одной из площадей в Кабуле. Предположительно, целью атаки был автомобиль, в котором находился один из парламентариев. Политик выжил, но получил ранения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.


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