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Трамп продлил финансирование правительства США на сутки

Трамп продлил финансирование правительства США на сутки

Президент США Дональд Трамп подписал принятую в воскресенье обеими палатами Конгресса резолюцию о продлении финансирования федерального правительства еще на сутки - до 21 декабря включительно. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В воскресенье, 20 декабря 2020 года, президент подписал <...> резолюцию, <...> которая предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября - прим. ТАСС) федеральным структурам до <...> 21 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.


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