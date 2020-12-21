Сюникцы перекрыли автотрассу Горис-Татев

Жители Сюникской области перекрыли трассу Горис-Татев, чтобы не позволить премьер-министру Николу Пашиняну въехать в Сюникскую область.

Как передает «Арменпресс», в акции принимают участие заместители мэра Гориса Менуа Овсепян и Ирина Йолян.

Полиция стоит у въезда в Горис, запрещая гражданам выезжать из города и проводить акцию. Между сюникцами и полицией произошла стычка.

Премьер-министр Никол Пашинян 21 декабря отправился в Сюникскую область. Он в прямом эфире в Facebook, заявил, что он едет в Сюникскую область не для разжигания страстей.