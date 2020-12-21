Вторая арцахская война вынудила Германию изменить мнение о закупках ракет для БПЛА

44-дневная война в Нагорном Карабахе вынудила Парламент Германии изменить мнение о закупках ракет для беспилотников. Как передает «Арменпресс», об этом передает авторитетное немецкое издание “Deutsche Welle”.

СМИ отмечает, что Германия в ближайшие месяцы приобретет пять новых БПЛА израильского производства “Heron TP”, способных оставаться в воздухе более 30 часов и, даже, при плохих погодных условиях, передавать точные координаты объектов на земле. Министерство обороны Германии намерено вооружать БПЛА такими ракетами, однако Бундестаг выступил против этого решения.

В Парламенте Германии отметили, что война в Нагорном Карабахе показала, что беспилотные летательные аппараты предназначены не только для защиты, так как эту войну вели именно БПЛА. Это обстоятельство удержало Германию от покупки боевых ракет для БПЛА, чтобы она не оказала дополнительного раздражающего воздействия на врагов.