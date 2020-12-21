Лучшим спортсменом года BBC признал Льюиса Хэмилтона

Лучшим спортсменом года согласно версии BBC признан гонщик “Формулы-1” Льюис Хэмилтон.

Как передает «Арменпресс», подводя итоги спортивного года, спортивный раздел BBC признал Лучшим тренером года первого водителя “Мерседеса” Льюиса Хэмилтона. На втором месте - футболист “Ливерпуля” Джордан Хердерсон, замыкает тройку женщина-жокей Холли Дойл.

Ранее, 15 ноября, стало известно, что британский пилот “Мерседеса” “Формулы-1” Льюис Хэмилтон стал 7-кратным чемпионом мира. Хэмилтон выиграл Гран-При Турции и в 7-й раз за свою карьеру стал чемпионом мира, сравнявшись с легендарным гонщиком Михаэлем Шумахером. Льюис Хэмилтон впервые титул чемпиона мира завоевал в 2008 году. 35-летний Хэмилтон выступал в “Формуле-1” в командах “Макларен” и “Мерседес”.