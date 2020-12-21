Р. Мовсисян убежден, что пандемия негативно повлияла и на мировое, и на армянское кинопроизводство

Пандемия негативно сказалась на мировом кинопроизводстве. Армянское кино - также не исключение. Совместно снимаемые фильмы понесли серьезные потери как в финансовом, так и во временном плане, а некоторые даже остались вне поля зрения общественности.

Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» сказал кинокритик Раффи Мовсисян, по мнению которого, помимо творческой составляющей, кино - это еще и отличный продукт, производственные процессы которого связаны с реальной жизнью. Прямые контакты во время съемок, массовых сцен и т. д. “Из-за пандемии ряд фильмов просто отодвинули. В Армении были сняты фильмы совместного производства, которые понесли серьезные потери как в финансовом, так и во временном плане, потому что даже один рабочий день кинопроизводства обходится слишком дорого. Кино, все еще самое дорогое искусство”, - сказал Мовсисян.

По его словам, закрытие кинотеатров по всему миру на многие месяцы с последующим решением ограниченного числа посетителей оказало влияние на бюджет развития кинематографа. Он напомнил, что любой фильм должен быть прибыльным, чтобы покрывать дальнейшие расходы, поэтому мировые премьеры были отложены и перенесены на онлайн-площадку. “Считается, что онлайн-платформы, такие как Netflix, HBO и др., вышли из этой ситуации с прибылью. Ряд голливудских компаний, снимавших фильмы для показа в кинотеатрах, доверили им аренду, и премьеры проходили онлайн”, - сказал кинокритик.

Касаясь кинофестивалей, Мовсисян подчеркнул, что лучшие и крупнейшие фестивали либо отложены, либо проводятся онлайн. По словам Раффи, киноиндустрия однозначно пострадала от пандемии, и сама пандемия стала предметом кинопроизводства.

Мовсисян был членом жюри Минского международного кинофестиваля “Листопад” и видел несколько документальных фильмов на тему пандемии. Кинокритик уверен, что это найдет отражение и в художественных фильмах, но на это потребуется время.

Говоря об армянском кино, Раффи сказал, что в сотрудничестве с Национальным киноцентром Армении и Общественным телевидением Армении реализуется программа “Невиденное кино”, посвященная армянским фильмам, снятым в период независимости. Каждую пятницу любители кино могут знакомиться с современным армянским кинематографом, смотреть обсуждения фильмов.

“За последние годы армянская киноиндустрия добилась больших успехов с точки зрения производства. Был ряд проблем, которые мешали нам видеть новые лица в процессе, включая новых режиссеров, новых авторов, но сейчас многое изменилось. Развитию армянского кинематографа может способствовать и Закон о кино, принятие которого достигло достаточно серьезной стадии, но из-за войны регулярные слушания законопроекта о кино в Национальном Собрании не проводились. Я думаю, что после выхода из послевоенного кризиса мы должны постараться как можно скорее добиться повторного принятия закона, потому что он напрямую будет связан с устойчивым кинопроизводством и совместным производством. Годовой бюджет на производство фильмов в Армении составляет примерно половину бюджета одного европейского фильма. Безусловно, лучший способ развивать наше кино - это участвовать в совместном производстве и дебютировать. Для этого у нас должна быть законодательная защита”, - сказал кинокритик.

По словам Раффи Мовсисяна, за период независимости снято много хороших фильмов, но многие их пропустили по ряду объективных причин. Это связано с отсутствием кинотеатров в Армении, иногда и с неправильной организацией кино PR-а и с другими обстоятельствами. Он отметил, что телекомпании много лет закрывали глаза на армянское кино, занимались производством фильмов и сериалов, но параллельно с их производством многие авторы снимали и хорошие фильмы, которые были показаны на международных фестивалях, но остались незамеченными.

“В этом смысле нам еще многое предстоит сделать. Телевидение - не лучший способ представления этих фильмов, но поскольку кинотеатров мало, интернет и телевидение остаются единственным способом популяризации фильмов. Принятие закона о кино урегулирует ряд вопросов”, - заключил Раффи Мовсисян.

Анжела Амбарцумян