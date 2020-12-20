В Арцах возвратились 42 051 человек, российскими военными медиками оказана помощь 759 жителям

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт Министерства обороны РФ, российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 306 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулось 42 051 человек.

В населенном пункте Мардакерт при содействии российских миротворцев силами ремонтной бригады восстановлен один жилой дом и 1,6 км линий электропередачи. Всего с начала работ восстановлено 23 жилых дома и 7,9 км линий электропередачи.

Российским миротворческим контингентом во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха продолжается поиск и передача тел погибших в ходе боевых действий.

Организована работа «горячей линии» по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С начала ее работы принято 521 обращение. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон.

Российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте Чартар оказана амбулаторно-поликлиническая помощь 35 местным жителям, в том исле одному ребенку. Всего российскими военными медиками оказана медицинская помощь 759 жителям Нагорного Карабаха, из которых 85 – дети.

Все действия российского миротворческого контингента выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.