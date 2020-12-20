Губернатор призывает жителей Сюника не покидать территорию, охраняемую ВС Армении
Губернатор Сюника Меликсет Погосян призвал жителей приграничных населенных пунктов области не выезжать за пределы территории Сюникской области, охраняемой Вооруженными силами РА, для рубки дров, выпаса скота и других целей.
Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении губернатора, распространенном в Facebook.
«Дорогие сюникцы!
В целях безопасности обращаюсь к жителям наших приграничных территорий․ Прошу всех не выходить за пределы территории Сюникской области, охраняемой Вооруженными силами Республики Армения — для рубки дров, выпаса животных и других целей.
Сообщаем, что дорога Горис-Капан контролируется Вооруженными Силами РА, армянскими и российскими пограничниками и ополченцами. Вместе с тем сообщаем, что на указанной дороге на указателях размещены номера телефонов командования пограничных войск, по которым вы можете позвонить в случае необходимости».
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