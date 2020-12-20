Supersonics  без особого труда обыграл  Kilikia. Баскетбольная лига  

В очередном туре регулярного первенства Армении по баскетболу A-League матч между командами Supersonics и Kilikia выиграли хозяева — со счетом 92-57.

Как передает Арменпресс, Supersonics выиграл во всех четвертях. Самым результативным игроком в игре стал Кристиан Робертсон из «Киликии» (21 очко). Он также контролировал отскок мяча от кольца 4 раза и сделал 4 эффективных передачи.

С этой победой Supersonics находится на шестом месте с 29 очками, а Kilikia находится на 7-м месте с 24 очками.