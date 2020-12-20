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Supersonics  без особого труда обыграл  Kilikia. Баскетбольная лига  

Supersonics  без особого труда обыграл  Kilikia. Баскетбольная лига  

В очередном туре  регулярного первенства Армении по баскетболу A-League матч между командами Supersonics и Kilikia выиграли хозяева — со счетом 92-57.

Как  передает Арменпресс, Supersonics выиграл во всех четвертях. Самым результативным игроком в игре стал Кристиан Робертсон из «Киликии» (21 очко). Он также контролировал отскок мяча от кольца 4 раза и сделал 4 эффективных передачи.

С этой победой Supersonics находится на шестом месте с 29 очками, а Kilikia  находится на 7-м месте с 24 очками.


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