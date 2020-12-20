На участке Воротан—Давид-Бек ведутся работы по  дислокации пограничных нарядов

На участке Воротан-Давид-Бек межгосударственной автомагистрали Горис-Капан в Сюникской области армяно-азербайджанские пограничники в сотрудничестве со своими российскими коллегами размещают пограничников.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности Республики Армения.

«Указанный процесс будет завершен в ближайшие дни, организация нормального и безопасного движения на данном участке дороги будет полностью обеспечена.

Во избежание нежелательных инцидентов при проведении соответствующих работ, призываем граждан проявлять бдительность, а в случае возникновения проблем и вопросов обращаться по горячей линии пограничных войск Службы национальной безопасности Республики Армения по телефону 015 361893», - говорится в сообщении.