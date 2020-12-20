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Премьер-министр Пашинян в Тавушской области почтил память павших героев 

Премьер-министр Пашинян в Тавушской области почтил память павших героев 

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с дочерью Шушан Пашинян посетил общины Дилижан, Сев Кар и Иджеван Тавушской области.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, глава правительства почтил память героев, отдавших свою жизнь за защиту Родины в Арцахской освободительной войне, преклонил колени и возложил цветы к их могилам.

Решением премьер-министра Пашиняна с 19 по 21 декабря в Армении объявлен трехдневный траур.

 


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