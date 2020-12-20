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Ночью почти на всех дорогах  Армении ожидается гололед. Похолодает на 2-4 градуса

Ночью почти на всех дорогах  Армении ожидается гололед. Похолодает на 2-4 градуса

В связи с прояснением погоды, в ночь   на 21 декабря  и утром ожидается понижение температуры, в результате чего почти на всех магистралях на территории республики ожидается гололед.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  МЧС   советует путешествовать исключительно на автомобилях, снабженных  зимними шинами, и быть более  бдительными.

Во второй половине дня 20 декабря в некоторых регионах, а 23-24 декабря - в большинстве регионов,  на территории Армении ожидаются осадки, в горных и предгорных районах -  в виде снега. 21-22 декабря, 25 декабря осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 3-8 м / с.

Днем 23-25 декабря температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

  

Снег ожидается и в Ереване - во второй половине дня 20 декабря, 23-24 декабря. 21-22 декабря и 25 декабря осадков не ожидается.


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