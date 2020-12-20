ДТП на  дороге Иджеван-Берд, есть пострадавшие

20-го декабря в 01:49 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге Иджеван-Берд, у села Вагашен, произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА оперативная группа Паравакарского опорного пункта Управления гражданской обороны (Тавушская область).

Выяснилось, что на 32 км дороги Иджеван-Берд автомобиль ВАЗ-2109 (водитель Эмиль Г., 1983 г/р, пассажиры Грачик Г., 1979 г/р и Сасун Г., 1975 г/р) съехал с проезжей части и врезался в ограждение.

Спасатели вытащили заблокированного Сасун Г. Водителя и 2 пассажиров доставили в Иджеванский МЦ, где медики оценили их состояние как среднетяжелое.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа.