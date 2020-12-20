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ДТП на  дороге Иджеван-Берд, есть пострадавшие

ДТП на  дороге Иджеван-Берд, есть пострадавшие

20-го декабря   в 01:49 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на  дороге Иджеван-Берд,   у села Вагашен,  произошло ДТП, необходима  помощь спасателей. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА оперативная  группа Паравакарского опорного пункта Управления  гражданской обороны (Тавушская область).

Выяснилось, что на 32 км дороги Иджеван-Берд автомобиль ВАЗ-2109 (водитель Эмиль Г., 1983 г/р, пассажиры Грачик Г., 1979 г/р и Сасун  Г., 1975 г/р) съехал с проезжей части и врезался в  ограждение.

Спасатели вытащили заблокированного Сасун  Г. Водителя и 2 пассажиров доставили в  Иджеванский  МЦ, где  медики оценили их состояние  как  среднетяжелое.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа.

 


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