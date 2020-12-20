Депутаты фракции «Просвещенная Армения» посетили самые горячие точки Сюникской области

18-19 декабря депутаты фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания Республики Армения посетили самые горячие точки Сюникской области, на месте ознакомившись с текущей ситуацией.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе партии «Просвещенная Армения», депутаты в Горисе, Капане, Хндзореске, Неркин-Хндзореске встретились как с силами добровольцев, охраняющих границы своих общин, так и с главами общин Гориса и Капана, которые и предоставили подробную информацию о текущих демаркационных процессах, о ситуации с защитой границы и связанных с ними проблемах.

«Просвещенная Армения» продолжит свои посещения населенных пунктов, ставших после войны приграничными.