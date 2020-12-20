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Гроссмейстер Мануэл Петросян выбыл из четвертьфинала онлайн-чемпионата Европы  

Гроссмейстер Мануэл Петросян выбыл из четвертьфинала онлайн-чемпионата Европы  

 Армянские шахматисты Роберт Ованнесян и Мануэл Петросян стартовали на чемпионате Европы по быстрым шахматам онлайн.

Как  передает Арменпресс,  в результате жеребьевки два участника из Армении в 1/8 финала соревновались друг с другом, Мануэл Петросян обыграл Ованнесяна со счетом 3: 2. В четвертьфинале соперником Мануэля Петросяна стал Гэвейн Джонс из Англии, которому армянский гроссмейстер уступил со счетом  2:3.

Полуфинальные пары — Алексей Широв-Матиас Блубаум и Давид Наварра-Гэвейн Джонс.

 

 


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