Гроссмейстер Мануэл Петросян выбыл из четвертьфинала онлайн-чемпионата Европы  

Армянские шахматисты Роберт Ованнесян и Мануэл Петросян стартовали на чемпионате Европы по быстрым шахматам онлайн.

Как передает Арменпресс, в результате жеребьевки два участника из Армении в 1/8 финала соревновались друг с другом, Мануэл Петросян обыграл Ованнесяна со счетом 3: 2. В четвертьфинале соперником Мануэля Петросяна стал Гэвейн Джонс из Англии, которому армянский гроссмейстер уступил со счетом 2:3.

Полуфинальные пары — Алексей Широв-Матиас Блубаум и Давид Наварра-Гэвейн Джонс.