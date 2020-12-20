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Известны имена  победителей чемпионата Армении по боксу

Известны имена  победителей чемпионата Армении по боксу

Завершился чемпионат Армении по боксу среди взрослых.

Как  передает Арменпресс, в этом году на чемпионате Армении по боксу среди взрослых, который прошел 14-19 декабря в ереванском спортзале "Динамо", за медали боролись 50 боксеров в 8 весовых категориях среди  мужчин и 6 спортсменок в 3 весовых категориях мреди женщин.

Чемпионами страны по весовым категориям стали Лилит Далакян (48 кг), Сона Арутюнян (64 кг), Ани Овсепян (75 кг). Артур Оганесян (52 кг), Артур Казарян (57 кг), Нарек Оганесян (63 кг), Армен Машакарян (69 кг), Арман Дарчинян (75 кг), Амбарцум Акопян (81 кг), Генрик Саркисян (91 кг), Давид Чалоян (91+ кг).

 

 


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