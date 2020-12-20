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Спортсмен Артур Давтян завоевал золотую медаль в  многоборье  на Кубке Воронина

Спортсмен Артур Давтян завоевал золотую медаль в  многоборье  на Кубке Воронина

Член сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян  победил в  многоборье  на Кубке Воронина.

Как  передает Арменпресс, на 27-м розыгрыше Кубка олимпийского чемпиона  Михаила Воронина, который в этом году проходит 17-21 декабря в Пензе,   Армению  представляли  два спортсмена. В многоборье Артур Давтян набрал 82 899 очков и стал золотым призером Кубка, а Армен Петросян занял 9-е место.

20 декабря стартуют соревнования по отдельным видам спорта на Кубок Михаила Воронина.

Ранее мужская сборная Армении по спортивной гимнастике   проводила учебные сборы со сборной командой Беларуси в Минске.


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