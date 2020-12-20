Спортсмен Артур Давтян завоевал золотую медаль в  многоборье  на Кубке Воронина

Член сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян победил в многоборье на Кубке Воронина.

Как передает Арменпресс, на 27-м розыгрыше Кубка олимпийского чемпиона Михаила Воронина, который в этом году проходит 17-21 декабря в Пензе, Армению представляли два спортсмена. В многоборье Артур Давтян набрал 82 899 очков и стал золотым призером Кубка, а Армен Петросян занял 9-е место.

20 декабря стартуют соревнования по отдельным видам спорта на Кубок Михаила Воронина.

Ранее мужская сборная Армении по спортивной гимнастике проводила учебные сборы со сборной командой Беларуси в Минске.