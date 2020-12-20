По программе помощи пострадавшим от конфликта  тысяча семей получила помощь

В рамках программы «Непосредственная помощь пострадавшим от конфликта» тысяча семей-бенефициаров (около 4000 человек), временно переселенных в Армению из-за нагорно-карабахского конфликта, получили единовременную помощь в виде продуктов питания и непродовольственных товаров. Проект реализован благотворительной общественной организацией «Армянский Каритас» в Ширакской, Лорийской и Гегаркуникской областях.

«Благодаря оказанной поддержке можно будет снизить расходы принимающих семей, которые оказали содействие семьям перемещенных лиц с первого дня конфликта. Принимая во внимание риски коронавирусной эпидемии, «Армянский Каритас» сократил прямые контакты с бенефициарами программы, объединив процесс регистрации и распределения пакетов», - в беседе с Арменпресс сказала ответственная за программу Кристине Мхитарян.

Проект реализован при поддержке Caritas International (финансирование проведено отделниями Caritas Austria, Caritas Germany, Caritas Spain, Cordeid, Caritas Denmark, Caritas Poland, Caritas Japan, Caritas Czech Republic, а также католической службой помощи в качестве поддерживающего партнера проекта).

Арменуи Мхоян