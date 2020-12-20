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На территории  Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

На территории  Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

В Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области,   закрыты.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  в Котайкской области, Вайоцдзорской области, в городе Масис Араратской области, городе Чамбарак Гегаркуникской области идет снег.

В районах Сараван-Зангер  и  «Чайные повороты» наблюдается туман.

В Гегаркуникской области,  на трассе Горис-Сисиан  Сюникской областей, в  районе    Мегру сар местами гололед.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов  транспорта.

Согласно информации, полученной  из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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