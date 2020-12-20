На территории  Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

В Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, закрыты.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Котайкской области, Вайоцдзорской области, в городе Масис Араратской области, городе Чамбарак Гегаркуникской области идет снег.

В районах Сараван-Зангер и «Чайные повороты» наблюдается туман.

В Гегаркуникской области, на трассе Горис-Сисиан Сюникской областей, в районе Мегру сар местами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспорта.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.