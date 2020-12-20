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Официальный Баку признал, что взяты в плен 62 человека с  армянской стороны

Официальный Баку признал, что взяты в плен 62 человека с  армянской стороны

Официальный Баку признал задержание 62 граждан с армянской стороны.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщила на своей странице в  Facebook  Назели Багдасарян - депутат НС Армении, представляющая Ширакскую область. 

Она отметила: «Только что завершилась наша с Софьей Овсепян встреча с родителями пленных из Хцаберда и командующим российскими миротворческими войсками Рустамом Мурадовым. В ходе встречи генерал подтвердил, что официальный Баку принимает факт захвата в плен 62 граждан с армянской стороны. Это обстоятельство - важная гарантия безопасности и здоровья наших граждан. Список пленных нами и   президентом Арцаха также передан командованию миротворческих сил для передачи азербайджанской стороне. На сегодняшней встрече было подтверждено, что наши пленники находятся в Баку. На следующем этапе будут обсуждены сроки и условия безопасного возвращения наших граждан».

Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что вечером 15 декабря при невыясненных до сих пор   обстоятельствах была потеряна связь с личным составом ряда военных позиций Армии обороны Арцахской Республики, расположенных в направлении   гадрутских  сел Хцаберд и Хин Тагер. Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что в направлении Хцаберда несколько десятков военнослужащих попали в плен.  

 

Арменуи Мхоян


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