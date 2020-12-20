Время в Ереване: 11:07:36,   20 Декабрь

Министр обороны Армении  примет родственников военнослужащих, оказавшихся в  окружении

Министр обороны Армении  примет родственников военнослужащих, оказавшихся в  окружении

Министр обороны РА Вагаршак Арутюнян примет родственников   военнослужащих,   которые находились в окружении в населенных пунктах Хцаберд и Хин Тагер, а  с вечера 15 декабря были лишены всех средств связи и оказались в плену. Встреча назначена на 21 декабря.

Как  передает Арменпресс,  об этом заявил депутат НС Карен Саруханян во время встречи с родителями и родственниками,   поздно вечером 19 декабря в Ширакской областной  администрации.

Саруханян отметил, что министр был готов принять 5-6 человек, но родственники отказались встречаться небольшими группами. Губернатор Ширака Тигран Петросян отметил, что постарается обсудить детали встречи с представителями Минобороны Армении.

Во время встречи родители пожаловались на работу соответствующих органов, отметив, что 15 декабря была прервана связь с их родственниками, и они до сих пор даже не знают о статусе своих детей.

«Даже до сих пор никто не дал нам точной информации о том, находятся ли эти 62 парня в плену или в кружении.  Они смотрят сквозь пальцы», - сказали родственники.

Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что вечером 15 декабря при невыясненных до сих пор   обстоятельствах была потеряна связь с личным составом ряда военных позиций Армии обороны Арцахской Республики, расположенных в направлении   гадрутских  сел Хцаберд и Хин Тагер. Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что в направлении Хцаберда несколько десятков военнослужащих попали в плен.  

 

Арменуи Мхоян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации