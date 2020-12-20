Министр обороны Армении  примет родственников военнослужащих, оказавшихся в  окружении

Министр обороны РА Вагаршак Арутюнян примет родственников военнослужащих, которые находились в окружении в населенных пунктах Хцаберд и Хин Тагер, а с вечера 15 декабря были лишены всех средств связи и оказались в плену. Встреча назначена на 21 декабря.

Как передает Арменпресс, об этом заявил депутат НС Карен Саруханян во время встречи с родителями и родственниками, поздно вечером 19 декабря в Ширакской областной администрации.

Саруханян отметил, что министр был готов принять 5-6 человек, но родственники отказались встречаться небольшими группами. Губернатор Ширака Тигран Петросян отметил, что постарается обсудить детали встречи с представителями Минобороны Армении.

Во время встречи родители пожаловались на работу соответствующих органов, отметив, что 15 декабря была прервана связь с их родственниками, и они до сих пор даже не знают о статусе своих детей.

«Даже до сих пор никто не дал нам точной информации о том, находятся ли эти 62 парня в плену или в кружении. Они смотрят сквозь пальцы», - сказали родственники.

Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что вечером 15 декабря при невыясненных до сих пор обстоятельствах была потеряна связь с личным составом ряда военных позиций Армии обороны Арцахской Республики, расположенных в направлении гадрутских сел Хцаберд и Хин Тагер. Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что в направлении Хцаберда несколько десятков военнослужащих попали в плен.

Арменуи Мхоян