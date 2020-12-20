Президент Саркисян в Ераблуре почтил память павших в Арцахской войны

20 декабря президент Республики Армения Армен Саркисян посетил военный пантеон Ераблур.

Президент Республики и аппарат президента почтили память героев, отдавших жизнь за защиту Родины в Арцахской освободительной войне, возложили цветы к их могилам.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, президент Саркисян возложил цветы к могилам Национального героя Армении, Героя Арцаха, первого министра обороны Вазгена Саркисяна, национального героя Армении Монте Мелконяна, а также генерала Андраника. От имени Президента Республики был возложен венок к мемориалу, увековечившему героизм погибших за свободу и независимость Родины. Минутой молчания присутствующие почтили память бессмертных героев-мучеников, погибших за Родину.

В своем слове Армен Саркисян, в частности, отметил: «Это очень тяжелые дни. Надеюсь, что к концу 2020 года мы закроем трагическую и злополучную страницу, мы сможем встать на ноги и открыть новую страницу. Единственное, что мы будем помнить из 2020 года, - это священная память людей, отдавших жизнь за защиту Отечества. Все несчастья должны стать для нас уроками, а не болезненными воспоминаниями.

Мы должны начать нашу жизнь заново. Я с нетерпением жду конца этого года».