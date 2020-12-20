20 декабря во всех храмах будет отслужен заупокойный молебен
Под руководством Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Его Святейшества Гарегина II 20 декабря во всех армянских церквях будет отслужен молебен за упокой душ героев-мучеников, погибших в Арцахской войне.
Об этом Арменпресс сообщили из информационной системы Первопрестольного Эчмиадзина.
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