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20 декабря во всех храмах  будет отслужен заупокойный молебен    

20 декабря во всех храмах  будет отслужен заупокойный молебен    

Под руководством Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Его Святейшества Гарегина II  20 декабря   во всех армянских церквях будет отслужен молебен за упокой  душ героев-мучеников, погибших в Арцахской войне.

Об этом  Арменпресс  сообщили из информационной системы Первопрестольного Эчмиадзина.

 

 


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