20 декабря во всех храмах  будет отслужен заупокойный молебен    

Под руководством Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Его Святейшества Гарегина II 20 декабря во всех армянских церквях будет отслужен молебен за упокой душ героев-мучеников, погибших в Арцахской войне.

Об этом Арменпресс сообщили из информационной системы Первопрестольного Эчмиадзина.