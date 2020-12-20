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COVID-19: в Армении отмечено  652 новых случая,   601 случай выздоровления,   14 случаев смерти

COVID-19: в Армении отмечено  652 новых случая,   601 случай выздоровления,   14 случаев смерти

По состоянию на 11:00 часов  20 декабря в Армении подтверждено 153.825 случаев заболевания коронавирусом, 132.532 человека  выздоровели,   2.630 скончались. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 18011 пациентов. Всего было проведено 566 746 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Минздраве Армении, 19 декабря было проведено 2 563 теста, в  результате которых подтверждено 652 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровел 601 человек, 14 умерли.

В этот день было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты заразились коронавирусом, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев - 652.


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