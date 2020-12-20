Кубок мира: самбисты завоевали 5 медалей

В следующем туре Кубка мира сборная Армении по самбо завоевала 5 медалей.

Как передает Арменпресс, 18-19 декабря в Москве прошел мемориальный турнир по самбо памяти Н.А. Харлампиева, который является одним из этапов Кубка мира.

В турнире приняли участие 130 спортсменов из 14 стран. Представители Армении завоевали 5 медалей. Чемпион мира, Европы и Европейских игр Тигран Киракосян, выступающий в основном в весовой категории 52 кг, в первый день соревнований стал серебряным призером в весовой категории 57 кг. В финале Киракосян уступил представителю России Саяну Хертеку.

Во второй день соревнований по боевому самбо Самвел Бадалян (68 кг) завоевал вторую серебряную медаль сборной Армении. Арам Агаджанян (62 кг) и Ваагн Чалян (90 кг) завоевали бронзовые медали в соревнованиях по спортивному самбо.

Среди женщин Варсик Григорян в весовой категории 56 кг стала бронзовым призером.