Какие футбольные матчи состоятся сегодня

В ряде чемпионатов Европы по футболу состоятся матчи регулярного тура.

Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании.

Италия. Серия А

«Турин» - «Болонья» - 15:30

«Беневенто» - «Дженоа» - 18:00

«Кальяри» - «Удинезе» - 18:00

«Интер» - «Специя» - 18:00

«Сассуоло» - «Милан» - 18:00

«Аталанта» - «Рома» - 21:00

«Лацио» - «Наполи» - 23:45

Германия. Бундеслига

«Фрайбург» - «Герта» - 18:30

«Вольфсбург» - «Штутгарт» - 21:00

Англия. Премьер Лига

«Брайтон» - «Шеффилд Юнайтед» - 16:00

«Тоттенхэм» - «Лестер Сити» - 18:15

«Манчестер Юнайтед» - «Лидс Юнайтед» - 20:30

«Вест Бромвич» - «Астон Вилла» - 23:15

Испания. Ла Лига

«Селта» - «Алавес» - 17:00

«Гранада» - «Бетис» - 19:15

«Кадис» - «Хетафе» - 21:30

«Эйбар» - «Реал» - 00:00