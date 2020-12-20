Какие футбольные матчи состоятся сегодня
В ряде чемпионатов Европы по футболу состоятся матчи регулярного тура.
Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании.
Италия. Серия А
«Турин» - «Болонья» - 15:30
«Беневенто» - «Дженоа» - 18:00
«Кальяри» - «Удинезе» - 18:00
«Интер» - «Специя» - 18:00
«Сассуоло» - «Милан» - 18:00
«Аталанта» - «Рома» - 21:00
«Лацио» - «Наполи» - 23:45
Германия. Бундеслига
«Фрайбург» - «Герта» - 18:30
«Вольфсбург» - «Штутгарт» - 21:00
Англия. Премьер Лига
«Брайтон» - «Шеффилд Юнайтед» - 16:00
«Тоттенхэм» - «Лестер Сити» - 18:15
«Манчестер Юнайтед» - «Лидс Юнайтед» - 20:30
«Вест Бромвич» - «Астон Вилла» - 23:15
Испания. Ла Лига
«Селта» - «Алавес» - 17:00
«Гранада» - «Бетис» - 19:15
«Кадис» - «Хетафе» - 21:30
«Эйбар» - «Реал» - 00:00
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