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«Ювентус» с крупным счетом обыграл «Парму»

«Ювентус» с крупным счетом обыграл «Парму»

В 13-м туре чемпионата Италии по футболу «Ювентус» в выездной игре  встретился с «Пармой».

Как  передает Арменпресс, «старая синьора»  успела отправить «Парме» 4 безответных мяча. В составе «Ювентуса» отличились Деян Кулушевский, Альваро Мората,   Криштиану Роналду оформил дубль.

После этой победы «Ювентус» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует «Милан» с 28 очками.

Следующий матч «Ювентус» проведет 22 декабря против «Фиорентины».

 

 

 

 


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