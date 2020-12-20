«Ювентус» с крупным счетом обыграл «Парму»

В 13-м туре чемпионата Италии по футболу «Ювентус» в выездной игре встретился с «Пармой».

Как передает Арменпресс, «старая синьора» успела отправить «Парме» 4 безответных мяча. В составе «Ювентуса» отличились Деян Кулушевский, Альваро Мората, Криштиану Роналду оформил дубль.

После этой победы «Ювентус» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует «Милан» с 28 очками.

Следующий матч «Ювентус» проведет 22 декабря против «Фиорентины».