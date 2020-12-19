Араик Арутюнян почтил память жертв Арцахской войны

Президент Арцаха Араик Арутюнян посетил городской мемориал Степанакерта, где отдал дань памяти жертв Арцахской войны.

Как передает Арменпресс, об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники, по случаю трехдневного траура, объявленного в Арцахе и на Матери-Родине, я сегодня посетил городской мемориал Степанакерта, чтобы отдать дань памяти всем нашим героям-мученикам. Моя дань уважения всем их родственникам. Их память навсегда останется в наших сердцах», - написал Арутюнян.

В Армении и в Арцахе с 19 декабря объявлен трехдневный траур.