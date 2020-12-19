Время в Ереване: 11:07:36,   19 Декабрь

Араик Арутюнян почтил память жертв Арцахской войны

Араик Арутюнян почтил память жертв Арцахской войны

Президент Арцаха Араик Арутюнян посетил городской мемориал Степанакерта, где  отдал дань памяти жертв  Арцахской войны. 

Как  передает Арменпресс,  об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook. 

«Дорогие соотечественники, по случаю трехдневного траура, объявленного в Арцахе и на Матери-Родине, я сегодня посетил городской мемориал Степанакерта, чтобы отдать дань памяти всем нашим героям-мученикам. Моя дань уважения всем их родственникам.  Их память навсегда останется в наших сердцах», - написал Арутюнян.

В Армении и в Арцахе с 19 декабря объявлен трехдневный траур.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации