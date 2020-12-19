Всеармянский фонд «Айастан» начинает реализацию новых жилищных проектов в Арцахе

Всеармянский фонд «Айастан» предусматривает программы жилищного строительства в Степанакерте, Аскеране, Мартуни, в ряде городских и сельских районов.

Как передает Арменпресс, согласно сообщению отдела информации и общественных связей аппарата государственного министра Республики Арцах, 19 декабря государственный министр Арцаха Григорий Мартиросян принял замдиректора Всеармянского фонда "Айастан" Арарата Хлгатяна.

В ходе встречи, в которой принял участие министр градостроительства Арцаха Арам Саркисян, был обсужден ход работ, проводимых всеармянской структурой в Арцахе, и детали запуска новых программ. Григорий Мартиросян высоко оценил уровень сотрудничества с Всеармянским фондом «Айастан», что особенно в последнее время отразилось на реализации многочисленных мер, направленных на Арцах во время войны и после установления режима прекращения огня. Госминистр подчеркнул необходимость оценки ущерба и проведения восстановительныых работ при активном участии Министерства градостроительства, а также готовности к реализации новых программ.

Заместитель директора Всеармянского фонда «Айастан» Арарат Хлгатян, в свою очередь подчеркнув участие правительства Арцаха в программах фонда, представил запланированные программы жилищного строительства в Степанакерте, Аскеране, Мартуни, ряде городских и сельских поселений. В частности, 9 жилых домов на 246 квартир будут построены в Аскеране, 4 жилых дома на 132 квартиры - в Мартуни, а в ближайшие дни будут представлены объемы планируемого строительства жилья в Степанакерте и других населенных пунктах.

По словам министра градостроительства Арцаха Арама Саркисяна, соответствующие юридические работы проведены со строительными компаниями, производителями строительных материалов, евроокон и дверей, и они готовы уже приступить к строительным работам.

Государственный министр Григорий Мартиросян подчеркнул вклад каждого армянина в восстановление Арцаха, еще раз отметив миссию Всеармянского фонда «Айастан» в смягчении тяжелых последствий войны и восстановлении веры в завтрашний день.