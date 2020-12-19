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Все границы Сюника в надежных руках, они защищены — губернатор

Все границы Сюника в надежных руках, они защищены — губернатор

Все границы Сюникской области, дорога Горис-Капан, приграничные населенные пункты находятся в надежных руках и охраняются Вооруженными силами Армении, армянскими и российскими пограничниками, добровольцами.

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Сюника Меликсет Погосян.

«Дорогие сюникцы, хочу сообщить вам, что на данный момент все границы Сюникской области, дорога Горис-Капан, наши приграничные населенные пункты находятся в надежных руках и охраняются Вооруженными силами Армении, армянскими и российскими пограничниками, добровольцами.  Опасности нет,  наша защита крепка», - написал Меликсет Погосян.


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