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Никол Пашинян в Ераблуре почтил память павших в Арцахской войне

Никол Пашинян в Ераблуре почтил память павших в Арцахской войне

Траурное шествие памяти жертв Арцахской войны, которое возглавил премьер-министр  Никол Пашинян, вошло в воинский  пантеон Ераблур. 

Как сообщает Арменпресс, в Ераблуре Пашинян почтил память жертв войны.

До этого    полиция освободила путь от плотной толпы, образованной группой граждан, которые   пытались воспрепятствовать   шествию  во главе с Пашиняном в район Ераблура. 

В Армении и в Арцахе с 19 декабря объявлен трехдневный траур.


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