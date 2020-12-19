Никол Пашинян в Ераблуре почтил память павших в Арцахской войне

Траурное шествие памяти жертв Арцахской войны, которое возглавил премьер-министр Никол Пашинян, вошло в воинский пантеон Ераблур.

Как сообщает Арменпресс, в Ераблуре Пашинян почтил память жертв войны.

До этого полиция освободила путь от плотной толпы, образованной группой граждан, которые пытались воспрепятствовать шествию во главе с Пашиняном в район Ераблура.

В Армении и в Арцахе с 19 декабря объявлен трехдневный траур.