Никол Пашинян в Ераблуре почтил память павших в Арцахской войне
15:42, 19 Декабрь, 2020
Траурное шествие памяти жертв Арцахской войны, которое возглавил премьер-министр Никол Пашинян, вошло в воинский пантеон Ераблур.
Как сообщает Арменпресс, в Ераблуре Пашинян почтил память жертв войны.
До этого полиция освободила путь от плотной толпы, образованной группой граждан, которые пытались воспрепятствовать шествию во главе с Пашиняном в район Ераблура.
В Армении и в Арцахе с 19 декабря объявлен трехдневный траур.
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