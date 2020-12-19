На площади Свободы стартовал митинг «Движения за спасение отечества»

«Движение за спасение Родины», состоящее из парламентских и внепарламентских оппозиционных сил, созвало митинг на площади Свободы.

Как передает Арменпресс, состоится также шествие к храму Сурб Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя), где состоится панихида в память жертв Арцахской войны.

Присутствует также лидер ППА Гагик Царукян. Он отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив, что сегодня день траура.

Ранее с ереванской площади Республики стартовало траурное шествие — в память о жертвах Арцахской войны. В шествии участвует и премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян.

Участники марша двинулись в сторону воинского пантеона Ераблур.

Парламентские и внепарламентские оппозиционные партии с 11 ноября проводят различные акции, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Движение за спасение Родины», состоящее из более чем 16 парламентских и внепарламентских партий, выдвинуло бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна в кач6стве единого кандидата на пост премьер-министра. Вазген Манукян ранее занимал должности премьер-министра, министра обороны РА и председателя общественного совета.

В Армении и в Арцахе с 19 декабря объявлен трехдневный траур.