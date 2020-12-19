Напряженная ситуация у входа в воинский пантеон «Ераблур».
15:05, 19 Декабрь, 2020
Напряженная ситуация сложилась у входа в воинский пантеон «Ераблур».
Сотрудники полиции пытаются расчистить дорогу от группы граждан, перегородивших дорогу – они стоят плотной толпой и пытаются не допустить участников траурного шествия во главе с премьер-министром Николом Пашиняном на территорию «Ераблура».
Как передает Арменпресс, траурное шествие в память о жертвах Арцахской войны, начавшееся с площади Республики в Ереване, уже подошло к пантеону.
В шествии также принимают участие спикер НС Арарат Мирзоян и другие высокопоставленные лица.
В Армении и в Арцахе с 19 декабря объявлен трехдневный траур.
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