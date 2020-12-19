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Напряженная ситуация у входа в воинский пантеон «Ераблур».

Напряженная ситуация у входа в воинский пантеон «Ераблур».

Напряженная ситуация сложилась у входа в воинский пантеон «Ераблур». 

Сотрудники полиции   пытаются расчистить дорогу от группы граждан, перегородивших дорогу – они  стоят плотной толпой и пытаются не допустить участников траурного шествия  во главе с премьер-министром   Николом Пашиняном на территорию «Ераблура». 

Как  передает Арменпресс,  траурное шествие в память о жертвах Арцахской войны, начавшееся с площади Республики в Ереване,  уже подошло к пантеону.

В шествии также  принимают участие спикер НС Арарат Мирзоян и другие высокопоставленные лица.

В Армении и в Арцахе с 19 декабря объявлен трехдневный траур.


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