Напряженная ситуация у входа в воинский пантеон «Ераблур».

Напряженная ситуация сложилась у входа в воинский пантеон «Ераблур».

Сотрудники полиции пытаются расчистить дорогу от группы граждан, перегородивших дорогу – они стоят плотной толпой и пытаются не допустить участников траурного шествия во главе с премьер-министром Николом Пашиняном на территорию «Ераблура».

Как передает Арменпресс, траурное шествие в память о жертвах Арцахской войны, начавшееся с площади Республики в Ереване, уже подошло к пантеону.

В шествии также принимают участие спикер НС Арарат Мирзоян и другие высокопоставленные лица.

В Армении и в Арцахе с 19 декабря объявлен трехдневный траур.