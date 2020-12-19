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В ближайшие дни осадков не ожидается

В ближайшие дни осадков не ожидается

19 декабря и 21-22 декабря в Армении не ожидается осадков. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, осадки ожидаются во второй половине дня 20 декабря, в некоторых регионах - 24 декабря, а в большинстве регионов - 23 декабря, в горно-предгорной зоне — в виде снега. 

Ветер северо-западный, 3-8 м / с. 

Температура воздуха существенно не изменится.

19, 21-22, 24 декабря в Ереване осадков не ожидается. Во второй половине дня 20, 23 декабря, ожидается выпадение осадков, в  возвышенных районах — в виде снега.


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