В ближайшие дни осадков не ожидается

19 декабря и 21-22 декабря в Армении не ожидается осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, осадки ожидаются во второй половине дня 20 декабря, в некоторых регионах - 24 декабря, а в большинстве регионов - 23 декабря, в горно-предгорной зоне — в виде снега.

Ветер северо-западный, 3-8 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

19, 21-22, 24 декабря в Ереване осадков не ожидается. Во второй половине дня 20, 23 декабря, ожидается выпадение осадков, в возвышенных районах — в виде снега.