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В течение дня в Аскеранском районе будут уничтожены найденные здесь оружие и боеприпасы

В течение дня в Аскеранском районе будут уничтожены найденные здесь оружие и боеприпасы

В окрестностях  сел Хнацах и Айгестан  (Аскеранский район) в течение дня планируется обезвреживание оружия и боеприпасов, обнаруженных в этом район. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Саперные отряды ГСЧС  и Фонд «Центр гуманитарного разминирования» продолжают поиск и уничтожение боеприпасов. Поэтому просим, услышав взрывы, не поддавайтесь панике. Для получения подробной информации звоните в  центр службы 911», - отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.


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