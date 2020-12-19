В течение дня в Аскеранском районе будут уничтожены найденные здесь оружие и боеприпасы
13:41, 19 Декабрь, 2020
В окрестностях сел Хнацах и Айгестан (Аскеранский район) в течение дня планируется обезвреживание оружия и боеприпасов, обнаруженных в этом район.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.
«Саперные отряды ГСЧС и Фонд «Центр гуманитарного разминирования» продолжают поиск и уничтожение боеприпасов. Поэтому просим, услышав взрывы, не поддавайтесь панике. Для получения подробной информации звоните в центр службы 911», - отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.
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