В течение дня в Аскеранском районе будут уничтожены найденные здесь оружие и боеприпасы

В окрестностях сел Хнацах и Айгестан (Аскеранский район) в течение дня планируется обезвреживание оружия и боеприпасов, обнаруженных в этом район.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Саперные отряды ГСЧС и Фонд «Центр гуманитарного разминирования» продолжают поиск и уничтожение боеприпасов. Поэтому просим, услышав взрывы, не поддавайтесь панике. Для получения подробной информации звоните в центр службы 911», - отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.