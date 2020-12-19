С площади Республики стартовало траурное шествие памяти. Участвует премьер- министр
13:24, 19 Декабрь, 2020
С ереванской площади Республики стартовало траурное шествие — в память о жертвах Арцахской войны. В шествии участвует и премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян.
Как передает Арменпресс, участники марша движутся в сторону воинского пантеона Ераблур. В шествии принимают участие спикер НС Арарат Мирзоян, другие высокопоставленные лица.В Армении и Арцахе с 19 декабря объявлен трехдневный траур.
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