С площади Республики стартовало траурное шествие памяти. Участвует премьер- министр

С ереванской площади Республики стартовало траурное шествие — в память о жертвах Арцахской войны. В шествии участвует и премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян.

Как передает Арменпресс, участники марша движутся в сторону воинского пантеона Ераблур. В шествии принимают участие спикер НС Арарат Мирзоян, другие высокопоставленные лица.

В Армении и Арцахе с 19 декабря объявлен трехдневный траур

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