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С площади Республики стартовало траурное шествие памяти. Участвует премьер- министр

С площади Республики стартовало траурное шествие памяти. Участвует премьер- министр

С ереванской  площади Республики стартовало траурное шествие — в память о жертвах Арцахской войны. В шествии участвует и премьер-министра Республики Армения  Никол  Пашинян.

Как  передает Арменпресс,  участники марша движутся в сторону воинского пантеона Ераблур. В шествии принимают участие спикер НС Арарат Мирзоян,   другие высокопоставленные лица.

В Армении   и Арцахе с 19 декабря объявлен трехдневный траур.
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