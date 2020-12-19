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Тиран Хачатрян подал судебный иск против Наиры Зограбян

Тиран Хачатрян подал судебный иск против Наиры Зограбян

Первый заместитель начальника Генштаба ВС Республики Армения,  национальный герой Армении, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян подал в суд на депутата фракции НС «Процветающая Армения», председателя постоянной комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью Наиру Зограбян.

Как  передает Арменпресс  со ссылкой на судебно-информационную систему  Datalex, иск Тирана Хачатряна требует публичных извинений за оскорбление и компенсации за нематериальный ущерб. Иск был подан 18 декабря и предписан судье  суда общей юрисдикции Еревана Эдуарду Амаляну. 

Других подробностей не сообщается.


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