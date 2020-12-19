Тиран Хачатрян подал судебный иск против Наиры Зограбян

Первый заместитель начальника Генштаба ВС Республики Армения, национальный герой Армении, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян подал в суд на депутата фракции НС «Процветающая Армения», председателя постоянной комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью Наиру Зограбян.

Как передает Арменпресс со ссылкой на судебно-информационную систему Datalex, иск Тирана Хачатряна требует публичных извинений за оскорбление и компенсации за нематериальный ущерб. Иск был подан 18 декабря и предписан судье суда общей юрисдикции Еревана Эдуарду Амаляну.

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