Асмик Папян назначена художественным руководителем Оперной студии Консерватории

Художественным руководителем оперной студии Ереванской государственной консерватории имени Комитаса назначена известная оперная певица, народная артистка Республики Армения Асмик Папян.

В беседе с корреспондентом Арменпресс ректор Консерватории Сона Ованнесян сообщила, что Папян взяла на себя обязанности художественным руководителем с октября этого года.

Ранее Ованнесян сообщила в Интернете, что в консерваторском зале Оперной студии им. Г. Сарьяна состоялся вечер, посвященный 250-летию Бетховена, организованный по инициативе Асмик Папян, которая руководит студией всего несколько месяцев.

«После 250 лет у нас появилась возможность поразмышлять о музыке и жизни Бетховена, взглянуть на эти ценности с сегодняшней точки зрения. Нас всех особенно тронуло особое отношение к каждой строчке, каждой детали, незабываемое окружение. Уважаемые преподаватели, концертмейстеры, студенты, весь коллектив студии, дорогая Асмик Папян, Айк Варданян, в эти тяжелые дни вы своим делом доказали, что даже в самые тяжелые времена можно работать, слушать и уважать друг друга», - сказал Ованнесян.