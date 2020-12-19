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Асмик Папян назначена художественным руководителем Оперной студии Консерватории

Асмик Папян назначена художественным руководителем Оперной студии Консерватории

Художественным руководителем оперной студии Ереванской государственной консерватории имени Комитаса назначена известная оперная певица, народная артистка Республики Армения  Асмик Папян.

В беседе с корреспондентом  Арменпресс ректор Консерватории Сона Ованнесян  сообщила, что Папян взяла  на  себя обязанности  художественным руководителем с октября этого года. 

Ранее Ованнесян  сообщила в Интернете, что в консерваторском зале Оперной студии им.  Г. Сарьяна состоялся  вечер, посвященный 250-летию Бетховена, организованный  по инициативе Асмик Папян, которая  руководит студией всего несколько месяцев.

«После  250 лет у нас появилась возможность поразмышлять о музыке и жизни Бетховена, взглянуть на эти ценности с сегодняшней точки зрения. Нас всех особенно тронуло особое отношение к каждой строчке, каждой детали, незабываемое окружение. Уважаемые преподаватели, концертмейстеры, студенты, весь коллектив студии, дорогая  Асмик Папян, Айк Варданян, в эти тяжелые дни вы   своим делом доказали, что даже в самые тяжелые времена можно работать, слушать и уважать друг друга», - сказал Ованнесян.


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