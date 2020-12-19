МОНКС Армении опровергает слухи об участии своих сотрудников в политических акциях

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения опровергает распространяющиеся в Интернете в СМИ слухи о том, что сотрудников подведомственных министерству структур принуждают к политическим акциям, угрожая им увольнением.

Как передает Арменпресс, в распространенном министерством заявлении говорится:

«Вчера и сегодня в прессе и социальных сетях распространяется информация о том, что сотрудников структур, подведомственных Министерству образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, принуждают к участию в политических акциях, угрожая увольнением. МОНКС категорически осуждает подобные проявления дезинформации и заявляет, что они не имеют ничего общего с действительностью. Считаем нужным также подчеркнуть, что распространение ложных новостей не только не способствует формированию атмосферы солидарности в обществе, но и обостряет имеющую место напряженность».

Министерство призывает СМИ, отдельных лиц и граждан воздерживаться от распространения ложных, абсурдных новостей.