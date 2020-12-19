Время в Ереване: 11:07:36,   19 Декабрь

МОНКС Армении опровергает слухи об участии своих сотрудников в политических акциях

МОНКС Армении опровергает слухи об участии своих сотрудников в политических акциях

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения опровергает распространяющиеся в Интернете в СМИ слухи о том, что сотрудников подведомственных министерству структур принуждают к политическим акциям, угрожая им  увольнением.

Как  передает Арменпресс,  в распространенном министерством заявлении говорится: 

«Вчера и сегодня в прессе и социальных сетях распространяется информация о том, что сотрудников структур, подведомственных Министерству образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, принуждают к участию в политических акциях, угрожая увольнением. МОНКС категорически осуждает подобные проявления дезинформации и заявляет, что они не имеют ничего общего с действительностью. Считаем нужным также   подчеркнуть, что распространение ложных новостей не только не способствует формированию атмосферы солидарности в обществе, но и обостряет имеющую место напряженность».

Министерство призывает СМИ, отдельных лиц и граждан воздерживаться от распространения ложных, абсурдных новостей.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации