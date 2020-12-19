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COVID-19: в Москве за сутки выявлено 6459 случаев

COVID-19: в Москве за сутки выявлено 6459 случаев

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 в России за последние сутки зарегистрировано в Москве - 6459. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  РИА Новости.

 В Санкт-Петербурге зарегистрировано 3754 случая, в Московской области - 1514.

Наименьшее количество новых случаев коронавируса в России зарегистрировано в Еврейской автономной области - 28, в Чукотском автономном округе - 10 и  в Ненецком автономном округе - 2.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 28 209 случаев коронавируса.


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