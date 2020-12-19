COVID-19: в Москве за сутки выявлено 6459 случаев

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 в России за последние сутки зарегистрировано в Москве - 6459.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 3754 случая, в Московской области - 1514.

Наименьшее количество новых случаев коронавируса в России зарегистрировано в Еврейской автономной области - 28, в Чукотском автономном округе - 10 и в Ненецком автономном округе - 2.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 28 209 случаев коронавируса.